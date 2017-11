In seinem neuen Song sehnt sich der Folk-Musiker nach Stille im politischen Nachrichtenbetrieb.

Berlin (leah) - Der Folksänger Ryan O'Reilly veröffentlicht mit "I Can't Stand The Sound" den ersten Track von seinem kommenden Album.

Zu deutlichen Bildern des Lyric-Videos mit u.a. Kim Jong-Un, Putin oder Trump beschreibt der Wahlberliner sein Hadern mit dem System. "So called experts always explaining / but nothing gets done", singt er an einer Stelle, während das Bild Affen einfängt.

Die Inspiration zum Song erklärt Ryan so: "In der US-Wahlnacht waren die 24-Stunden-Nachrichten so laut und beharrlich, dass ich mir einfach nur gewünscht habe, dass jemand kommt und sie ausschaltet. Es ist eine Metapher für die Sehnsucht nach weniger dogmatischen Nachrichten. Ich war fixiert auf das Thema und der Song entstand wenige Tage später." Das gleichnamige Album erscheint am 26. Januar.