Im neuen Video finden sich Killer Mike und El-P in einer Gegenüberstellung wieder, die scheinbar nur dazu da ist, sie hinter schwedische Gardinen zu verfrachten.

New York/Atlanta (ana) - Stell dir vor, du bist auf einem ganz miesen Acid-Trip und findest dich plötzlich in einer polizeilichen Gegenüberstellung wieder. Neben dir dein Kumpel, Polizisten, ne Nonne, ein Blinder und ein kleines Mädchen. Gibt's nicht? Doch! Im neuen Run The Jewels Video.

"Legend Has It" stammt vom Anfang des Jahres erschienenen "Run The Jewels 3", bekommt allerdings jetzt erst ein Bewegtbild. Dabei fühlen sich Killer Mike und El-P wie im falschen Film und werden das Gefühl nicht los, dass die Gegenüberstellung ein abgekartetes Spiel ist.

Während wir noch überlegen, woher uns der Cop mit der Clownsbemalung bekannt vor kommt, sind Run The Jewels übrigens nicht nur bei Jimmy Fallon unterwegs, sondern ab nächster Woche auch noch auf ausverkaufter Europatour. Hoffentlich gibt es da keine Zwischenfälle mit der Justiz.