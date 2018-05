Bad Meets Evil? Für die Auskopplung aus "Book Of Ryan" zieht der Lyricist aus Detroit mit dem Rap-Gott an einem Strang.

Detroit (dani) - Bad Meets Evil? Sieht so aus, wieder einmal. Für "Carterpillar", zu finden auf seinem Album "Book Of Ryan", zieht Royce da 5' 9" mit seinem alten Weggefährten Eminem an einem Strang. Ach, Käse. Eigentlich haben wir es nicht mit einem Strang, sondern mit einer brennenden Lunte zu tun.

Wenn zwei begnadete Spitter aufeinander treffen, braucht es nicht mehr viel Beiwerk. Ein einigermaßen reduzierter, trotzdem schlagkräftiger Beat und ein Schwarz-Weiß-Video, das die Essenz des Tracks einfängt, genügen völlig.

Dazu noch Querverweise auf Gil Scott-Herons Klassiker "The Revolution Will Not Be Televised" und Tenor Saws Alltime-Killertune "Ring The Alarm" - und man fühlt sich zwar immer noch steinalt, es tut aber kaum noch weh.

Wer den Schmetterling pimpen will, zolle gefälligst erst einmal der Raupe ein bisschen Respekt:

Zu Gast bei Royce Da 5' 9"

"Book Of Ryan" erscheint am heutigen 4. Mai. Ins Gästebuch tragen sich neben Eminem unter anderem J. Cole, Logic, Fabolous und Pusha T ein.

Im Sommer geht Royce, auch wieder in Eminems Gesellschaft, auf Europatour:

30.06. Oslo

02.07. Stockholm

04.07. Roskilde

06.07. Frauenfeld

07.07. Mailand

10.07. Hannover

12.07. Nimwegen

14.07. London

15.07. London