Bevor Dave Grohl den dänischen Klassiker überrennt, kommen vielversprechende Newcomer zum Zug.

Roskilde/Kopenhagen (mab) - 80.000 Festivaltickets, 20.000 Tagestickets, 30.000 freiwillige Organisationshelfer, 9 Bühnen, weit mehr als 200 Acts verteilt über 8 Tage – das Roskilde, einer der größten europäischen Musikvents (Jahrgang 1971) weist schon beeindruckende Zahlen auf. Unsere Abgesandten schauen sich das Festivalleben für euch seit dem 24. Juni aus der Nähe an.

Ausuferndes Line-Up

Während man durch Vintage-Clothing-Läden und an Atari-Merchandise vorbei streunt, trifft man auf eine selbst für Festivalverhältnisse hohe Bevölkerungsdichte an Plüschtierverkleideten, Hippiemädchen und Kuttenmetallern. Diese Bandbreite spiegelt sich auch im ausufernden Line-Up wieder.

Foo Fighters und Arcade Fire bedienen den Indie/Alternative-Mainstream, Ice Cube verzückt die Old School-Hip Hopper, Solange, Gucci Mane und Princess Nokia übernehmen den post-hippen Future-Part und Oranssi Pazuzu sowie Cult Of Luna bieten dem Finsternisgourmet echte Schmankerl. Das Roskilde Festival ist für seine Vielseitigkeit bekannt und wird dem auch 2017 gerecht.

Und längst nicht nur etablierte Namen kommen auf dem mit Seen bestückten Acker nahe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen zum Zuge. Die ersten drei Festivaltage stehen ganz im Zeichen der Newcomer – bevorzugt regionaler Nationalität. Statt vor hundert Leuten im Holzschuppen spielen zu müssen, während die Massen vor die Orange Stage pilgern, bekommt so auch der Nachwuchs seine verdiente Aufmerksamkeit und kann auf Rising und Countdown Stage die Frühangereisten von sich überzeugen.

Newcomer-Support at its best

Dabei achten die Organisatoren auf eine genregerechte Verteilung der Acts. Während auf der futuristischen Countdown Stage in erster Linie elektronisch veranlagte Truppen aufmarschieren, gibts bei Rising alles was mit Instrumenten zu tun hat – von Prog über Shoegaze und Indie bis hin zu Black Metal. Das traditionsgereifte Angebot stößt auf regen Zuspruch im Publikum und dürfte so manchem der Bühnenfrischlinge neue Fans verschafft haben. Auch die laut.de-Redakteure hats bisweilen schwer erwischt. Wir stellen euch in einer kurzen Klickstrecke unsere Favoriten vor:

Die besten Newcomer beim #rf17

Dass Ähnliches wie das Roskilde-Rising-Konzept auch hierzulande funktioniert, beweist seit Jahren der Wacken Metal Battle. Eigentlich schade, dass nicht mehr Veranstalter dem Nachwuchs eine solche Plattform bieten. Zumal die Roskilde-Variante die Besucher durch die ausgelagerten Bühnen vom Infield fernhält und der Aufbau im späteren Festivalzentrum in Ruhe fortschreiten kann. So schießen etwa erst während der Rising-Tage rund um die Mega-Baustelle Orange Stage Stände und Kunstinstallationen aus dem Boden. Am Anreisetag ist noch kaum vorstellbar, dass hier nur eine halbe Woche später weit über 100.000 Menschen einen amtlich vorbereiteten Festivalcourt vorfinden werden.

Dåsenromantik

Mit das Beste am acht- statt viertätigen Roskildeerlebnis (das Hauptprogramm läuft vom 28. Juni bis 1. Juli): das Essen. Umgerechnet sechs, sieben Euro für eine Mahlzeit sollte man zwar mindestens rechnen, dafür reicht das Angebot weit über Pommes, Pizza und Burger hinaus. Wie wärs etwa mit einem Dosendate bei "Dåsen", die jeden Tag ein neues Gericht in stilvollen Bleckkanistern servieren, z.B. 'Hipstergryde' (auf Englisch: 'Too Cool For Meat') – und außerdem Frühstück? Oder doch lieber dem Festival entsprechend eine Go-Orange-Soup bei 'Eat Beer'? Nebenan gibts Avocado-Auberginen-Wraps und vorzügliches Chili con/sin Carne.

Obwohl die Auswahl an den ersten Tagen nur einen Bruchteil der später auf dem Infield heimischen kulinarischen Bandbreite ausmacht, hat man das Gefühl, man bräuchte viel mehr Zeit, um alles durchzuprobieren. So und dank der bestens ausgestatteten Floh-, Vintage- und Ramschmärkte lässt sich selbst der zünftige Wind überleben, der das Roskilde heuer leider quasi omnipräsent heimsucht.

Naja, bald machen ja gleich viereinhalb Indoor-Stages auf, sodass sich genug Möglichkeiten bieten, nicht nur dem ein oder anderen Headliner zugunsten von Baby Woodrose, Viagra Boys oder High On Fire zu entfliehen, sondern auch der potentiell bedrohlichen Witterung. Aber dazu bald mehr.

Texte und Fotos von Theresa Ziegler und Manuel Berger.