Auf der dritten Single zum kommenden Album "Copyshop" gibt sich Romano ernster - ohne seinen typischen Charme einzubüßen.

Köpenick (ynk) - Berlin nach dem Mauerfall und die ersten Begegnungen eines verlorenen Jungen mit dem gesellschaftskritischen Hip Hop aus den Vereinigten Staaten: "König der Hunde" zeigt Romano statt mit Slapstick-Humor in einem bildhaften Storyteller-Modus. Dabei beschreibt er die Erfahrungen einer bewegten Zeit in seinem Leben, ohne seine Art oder Ausstrahlung großartig anpassen zu müssen.

Das Video gibt sich passend nostalgisch und gewohnt bildgewaltig. Romano beweist sich einmal mehr als einer der ästhetisch versierteren Rapper der deutschen Szene, der in seiner eigenen Sparte so deutlich vom Rest abgeschottet wirkt, dass man ihn kaum mit der eigentlichen Deutschraplandschaft in Verbindung bringt.

Nach "Copyshop" und "Mutti" stellt der Song die dritte Auskopplung aus dem am Freitag erscheinenden Zweitwerk "Copyshop" dar.