Ein Jahr nach ihrem letzten Besuch spielen die Londoner Haudegen im Juni 2018 in Berlin und Stuttgart.

London (mrk) - Die Rolling Stones spielen im Juni wieder in Deutschland. Ein Jahr nach ihrem letzten hiesigen Auftritt kommt die Rockband um den 74-jährigen Mick Jagger bei ihrer "No Filter"-Tour 2018 ins Berliner Olympiastadium und in die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

Die Termine:

22.06.18, Berlin, Olympiastadion

30.06.18, Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Der Ticket-Vorverkauf beginnt im Rahmen eines exklusiven Presails von eventim bereits übermorgen (28.02.18) um 10 Uhr. Ab Freitag, 02.03.18, liegen die Eintrittskarten zudem bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.