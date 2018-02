Im Vergleich zur Filmografie ist Zachers Diskografie überschaubar. Dabei hatte er seinen ersten Auftritt als Sänger bereits 1971 mit Amon Düül.

Hamburg (joga) - Rolf Zacher ist am Samstag im Alter von 76 Jahren in einem Pflegeheim bei Hamburg gestorben. Zacher war seit Anfang der 60er in erster Linie Schauspieler: spätestens mit seiner Rolle in "Endstation Freiheit" zu Ruhm gekommen, spielte er in großen Filmen wie "Berlin Alexanderplatz" oder "Der Zauberberg" und synchronisierte Stars wie Robert De Niro und Nicolas Cage. Auch in TV-Serien wie "Auf Achse" und Krimis wie "Tatort" oder "Derrick" war er oft zu sehen.

Zachers Karriere als Musiker lief eher nebenher, im Vergleich zu der beeindruckenden Filmografie ist seine Diskografie ziemlich überschaubar. Sie beginnt 1971 mit einem Gastauftritt als Sänger bei der Rockband Amon Düül II auf deren Album "Tanz Der Lemminge".

1988 erscheint seine erste eigene Maxisingle "Langsam (wird alles besser)". Danach spielt er eine Hauptrolle im Ramones-Musical "Gabba Gabba Hey" und tritt wiederum als Gast auf dem Album "Mach Et Einfach" des von Icke & Er in Erscheinung, bevor 2008 mit "Latest Hits" endlich ein eigenes Album herauskommt.