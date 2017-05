Der Pink Floyd-Gründer ist zurück: Seht hier das erste offizielle Video zu "The Last Refugee".

Surrey (luc) - Als Appetizer für "Is This The Life We Really Want?", das erste Roger Waters-Soloalbum seit 25 Jahren, erscheint nun erstmals ein Video zum Song "The Last Refugee". Vorab trat er schon mit den Songs "Deja Vu" und "Smell The Roses" auf.

"The Last Refugee" kommt mit bewegenden Bildern daher. Regie führte Sean Evans, der sich schon 2014 an der Produktion des Konzertfilms "Roger Waters: The Wall" beteiligte. Das Video porträtiert eine obdachlose Frau, die sich anmutig zu den schweren Piano-Klängen des Songs bewegt. Zwischendurch sieht man eine Tänzerin im schwarzen Kleid - ob dies ein Einblick in das frühere Leben der Obdachlosen ist, bleibt Auslegungssache.

Das neue Album des Pink Floyd-Gründers erscheint am 2. Juni. Es ist der Nachfolger des 1992er Werks "Amused To Death". Produziert wurde die Platte von Radiohead-Produzent Nigel Godrich, und stellt einen "unerschrockenen Kommentar bezüglich der modernen Welt und unsicheren Zeiten" dar, so Waters.