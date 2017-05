Song-Premiere im TV: "Deja Vu" ist das erste musikalische Lebenszeichen des Pink Floyd-Gründers seit 25 Jahren.

New York (alc) - Wenn Roger Waters zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder ein Soloalbum veröffentlicht, macht das schon mal eine Welle. "Amused To Death" hieß 1992 das letzte Lebenszeichen aus einem Tonstudio. Der Nachfolger "Is This The Life We Really Want?" erscheint am 2. Juni.

Für die Präsentation des Vorabtracks "Deja Vu" suchte sich Waters die Late Night-Show von Stephen Colbert aus, der sich bei der Ankündigung seines Stargastes sichtlich erfreut zeigte. Die Backing-Band bestand aus Jess Wolfe und Holly Laessig von Lucius sowie dem Atoms For Peace-Schlagzeuger Joey Waronker. Außerdem holte sich Waters eine Streicher-Besetzung auf die Bühne. Der Mann kennt sich mit Bombast schließlich aus.