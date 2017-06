In Italien sorgt das neue Album von Roger Waters für Streit: Ein Künstler klagt wegen des Cover-Artworks, der Verkauf wurde gestoppt.

Surrey (luc) - Die aktuelle Platte "Is This The Life We Really Want?" des Pink-Floyd-Mitbegründers Roger Waters ist in Italien erstmal nicht mehr erhältlich. Alle physischen sowie digitalen Verkäufe wurden eingestellt - der Grund: Ein Copyright-Streit wegen des Cover-Artworks.

Der italienische Künstler Emilio Isgrò wirft Waters vor, seine Kunstform der 'Lösch-Technik' geklaut zu haben. Bei dieser Technik werden so gut wie alle Textzeilen, beispielsweise die eines Zeitungsartikels, schwarz übermalt, bis nur noch ein paar Wörter übrig bleiben.

Das Tribunal von Milan hat inzwischen alle Verkäufe der Platte gestoppt- vorerst. Denn am 27. Juni hat Waters' Label Columbia/Sony die Möglichkeit, sich vor dem Gericht zu den Plagiatsvorwürfen zu äußern.

"Is This The Life We Really Want?" erschien am 2. Juni und markiert Waters' erste Solo-LP seit 25 Jahren.