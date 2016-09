Die Norweger melden sich mit einem völlig verrückten Clip zurück.

Psychedelica-City (jim) - Röyksopp sind zurück - zumindest mit einer Single. Mit dem unausweichlichen Ende vor zwei Jahren schworen sie sich, mit der üblichen Methode Musik zu machen und zu publizieren, aufzuhören. Als erster Vorstoß in die neuen Weiten kann auf jeden Fall der Clip zu "Never Ever" betrachtet werden. Dabei unterstüzt Langzeit-Kollaboratuerin Susanne Sundfør wieder das Elektro-Duo.

Im Video sieht man die Sängerin umringt von wirren Farbkonstellationen und den zwei völlig bekloppt angezogenen Norwegern Svein Berge und Torbjørn Brundtland. Musikalsich ist der Song ein cooler Disco-Banger mit hymnenhaften Refrain.