Die Single der beiden Trap-Superstars explodiert derzeit: In Deutschland wie weltweit steht der Titel bereits auf Platz zwei der Charts.

Atlanta (ynk) - Kein Musikvideo, keine ausgeprägte Kampagne, kein Meme, dennoch geht die aktuelle Single von Post Malone und 21 Savage derzeit gezielt durch die Decke. Der Song mit hypnotischem, eingängigem Trap-Beat, einer griffigen Autotune-Hook und einem zurückgelehnten, fast psychedelischen Vibe bleibt zweifelsohne schon beim ersten Hören eine ganze Weile im Kopf. Dies funktioniert so gut, dass "Rockstar" sogar in den sonst eher wenig Amirap-affinen deutschen Charts Jagd auf den ersten Platz macht. Nur "Senorita" von Kay One und Pietro Lombardi hält noch dagegen.

Wann ist ein Rockstar ein Rockstar?

Natürlich geht ein solcher Erfolg nicht ganz ohne Kontroverse einher. Einen der größten Konfliktpunkte liefert dabei die Verwendung des Begriffes "Rockstar". Dass konservativere Musikhörer dieses Bild lieber mit dem Genre und tatsächlichen Rockmusikern verbinden würden, widersprach sich schon in der Vergangenheit immer wieder mit Rappern wie Lil Uzi Vert, der seine Musik mit Referenz auf GG Allin und Marilyn Manson als Alternative Rock bezeichnete, oder Rae Sremmurd, die sich mit "Black Beatles" einen ganzen Track lang mit den Fab Four verglichen, ohne musikalisch irgendeine Hommage anklingen zu lassen.

Diese etwas opportunistische Aneignung des Rockstar-Lifestyles auf der oberflächlichsten Ebene von Ruhm und Reichtum mag zwar befremdlich erscheinen, ergibt aber gerade im Kontext eines Songs wie diesem durchaus Sinn. Der "Rockstar" ist eben an diesem Punkt nicht mehr die Beschreibung für die Lebensweise einer Genre-Koryphäe, sondern ein Sprachbild ganz für sich. Da kann auch einmal ein langsamer, synthetischer Banger, in dem Post Malone und 21 Savage mit ihrem Sexleben und ihrem Drogenkonsum prahlen, stellvertretend für den Lebensstil eines Rockstars stehen.