Über 37.000 Fans feierten am Wochenende auf Schalke ein kleines Line-Up mit großen Namen.

Gelsenkirchen (laut) - Über 37.000 Fans besuchten am vergangenen Samstag Rock im Pott in der Gelsenkirchener Veltinsarena. Bei dem eintägigen Festival traten nur vier Bands. Diese stammen aber alle aus Deutschland. Deren Anziehungskraft reichte aber aus, um die Massen ins Stadion zu locken: Die Toten Hosen, Kraftklub, K.I.Z sowie Zugezogen Maskulin.

Rock und Hip Hop waren also angesagt - nach 2012 und 2013 fand das Festival auf Schalke am Wochenende zum dritten Mal statt. Die Fans der Bands machten bei gutem Wetter dann auch ordentlich Stimmung und zeigten sich extrem textsicher.

Fanclubs im Stadion

Die Hosen und Kraftklub versammelten im Stadion die wohl größten Anhängerschaften hinter sich. Zuvor hatte es auch in der Veltinsarena aufgrund verschärfter Sicherheitskontrollen längere Wartezeiten an den Eingängen gegeben.

Campino und Co. spielten sich als Headliner später an die zwei Stunden durch ihr Hitrepertoire. Kraftklub, die bei der Erstauflage noch als Opener aufgetreten waren, und K.I.Z sorgten zuvor bereits für die erwartbar gute Live-Party - beide Bands bleiben auf der Bühne eine Bank. Zugezogen Maskulin hatte unser Fotograf leider in Folge einer Autopanne verpasst. Next time!