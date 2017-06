Und natürlich Gewitter: Nürnberg im Zeichen des Rock'n'Rolls mit System Of A Down, den Hosen, Prophets Of Rage u.a.

Nürnberg (aus) - Die Sonne scheint, das Bier ist kühl, die Boxen dröhnen - Rock im Park im Herzen Nürnbergs steht in den Startlöchern.

Doch wehe dem, der nicht früh genug da war: Bereits am Donnerstagmorgen um 9 Uhr gibt es keine offiziellen Parkplätze mehr, die Fans campen auf Verkehrsinseln, Zebrasteifen und anderen fragwürdig bis verkehrswidrigen Orten. Hat man es dann geschafft, sein Fahrzeug abzustellen, kämpft man um Plätze im Campingbereich. Eine funktionierende Organisation sieht durchaus anders aus.

Pure Freude an lauter Musik

Seis drum: Hier gehts schließlich um Spaß, Sonnenbrand und laute Musik. Besonders an Letzterem haben die Beatsteaks um Frontmann Peter Baumann ihre wahre Freude. Schon mit den ersten Akkorden versprühen sie dermaßen Energie, dass es nur den wenigsten in den Socken hält. Die Berliner sind natürlich weit mehr als eine Vorband der Hosen.

Campino sagt an

Trotzdem scheint die große Mehrheit auf ebendiese zu warten: Nach einer kurzen Ansage, dass es am Ring zum vorübergehenden Abruch aufgrund von Terrorgefahr kam, hat Campino ein Statement parat: "Lasst euch den Spaß von diesen Wichsern nicht verderben!".

Bei der anschließenden Liveshow, die selbst die strammen Bierstand-Steher abgeholt haben sollte, zeigen die Altrocker am Freitag, dass noch immer eine Menge Saft in ihnen steckt. Und wir meinen nicht nur Bommerlunder und Jägermeister, sondern auch pure Energie. Bei drei Zugaben bleiben nur restlos begeisterte Fans zurück.

SOAD? Pure Ekstase!

Am Samstag kommt trotz heftiger Gewitterwarnungen erst nur ein kurzer Regenguss. Die Prophets Of Rage zeigen dann Trump den Stinkefinger, ehe System Of A Down beweisen, warum sie der herbei gesehnte Headliner sind: Pure Ekstase!

Und pünktlich nach einer großartigen Sause von Macklemore & Ryan Lewis bricht dann doch noch das erwartete Gewitter über die Nürnberger herein. Das bescheidene Wetter zieht sich dann bis in den Sonntag hinein