Er sei am Freitag hochemotionalisiert gewesen, so der Veranstalter - und bekräftigt seine Kritik.

Nürburg (ebi) - Nach seiner so genannten Wutrede auf der Pressekonferenz nach dem Abbruch von Rock am Ring am Freitagabend wegen Terrorgefahr musste RaR-Veranstalter Marek Lieberberg viel Kritik einstecken - und bekam Beifall von der falschen Seite, namentlich der rechten AfD.

In der angespannten Lage hatte er u.a. Muslimen pauschal unterstellt, sich zu wenig gegen die allgegenwärtigen Terroranschläge zu positionieren. "Warum sind wir die Prügelknaben für die Situation? Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri", hatte er dazu in den Saal gerufen.

In einem aktuellen Interview mit der Süddeutschen Zeitung ruderte Lieberberg nun etwas zurück und bekräftigte gleichzeitig seine grundsätzliche Kritik - auch an den Sicherheitsbehörden.

'Ich erwarte eine eindeutige Gegnerschaft zu Gewalt und Terror'

Auf den Vorwurf angesprochen, sagte Lieberberg, den die Sicherheitsbehörden informiert hatten, dass die Festgenommenen zur salafistischen Szene gehören: "Wissen Sie, ich stehe da im Sturm. Inmitten der Journalisten. Alleine. Ich bin hoch emotionalisiert, Reporter bedrängen mich. Es kann gut sein, dass ich da etwas übers Ziel hinausgeschossen bin. Ich erwarte jedoch von allen Beteiligten eine eindeutige Gegnerschaft zu Gewalt und Terror. Nach meiner Wahrnehmung haben es die Menschen muslimischen Glaubens bisher leider weitgehend versäumt, dies auch in entsprechenden Demonstrationen zu artikulieren".

Er könne zwar verstehen, dass Menschen darauf sensibel reagierten. Aber alle müssten sich nun wehrhaft gegen Gewalt und Fanatismus stellen: "Und ich habe ja niemanden ausgegrenzt. Es wird auf Dauer nicht helfen, wenn wir nach Anschlägen nur Denkmäler wie das Brandenburger Tor oder den Eifelturm in Nationalfarben anstrahlen", betonte Lieberberg weiter.

Und hier sieht er vor allem die Sicherheitsbehörden in der Pflicht: "Es ergibt sich die Frage, wie weit die Abschirmung bei Veranstaltungen gehen soll. Wir können uns ja nicht vollständig abschotten. Die Behörden müssen ihre Aufklärungsarbeit insbesondere bei dem Ausfindigmachen von und dem Umgang mit Verdächtigen verbessern. Wir sehen im Fall Amri doch, was teilweise für Lücken vorhanden sind", so Lieberberg mit Hinweis auf die Ermittlungspannen im Fall des Berlin-Attentäters.

Gegen Terror versichert

Der Vermutung, er habe den Abbruch aus betriebsswirtschaftlichen Gründen verhindern wollen, widersprach Lieberberg ausdrücklich: "Rock am Ring ist gegen Terror versichert". Zuvor ging er noch auf die Ereignisse am Freitagabend ein. So habe es ihm "fast den Atem abgeschnürt", als er von der möglichen Terrorgefahr sowie der Räumung des Festivalgeländes erfahren habe, weil er sich natürlich an den Abbruch im vergangenen Jahr aufgrund schwerer Unwetter erinnert gefühlt habe.

Konkret habe es Verdachtsmomente gegen zwei Mitarbeiter der Rock am Ring-Site-Crew gegeben: "Angeblich soll der Bruder einer der beiden Verdächtigen ein einsitzender Terrorist sein". Die Behörden hätten die Situation dann anders eingeschätzt als er. Ihm habe beispielsweise keiner erklären können, "warum ein Campingplatz sicherer sein soll als das Festivalgelände". Dennoch: "Die Sicherheit steht an allererster Stelle" - deshalb der Abbruch.

Lieberbergs Rundumschlag, seine teils undifferenzierten bzw. ungerechten Vorwürfe mögen einer persönlichen emotionalen Situation geschuldet sein. Gleichzeitig sind sie aber auch Ausdruck einer allgemein gefühlten Hilflosigkeit in den westlichen Demokratien: Die westliche Kultur wird angegriffen, gleichzeitig gibt es aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen immer mehr Einschränkungen der persönlichen Freiheiten. Und trotzdem lassen sich islamistische Anschläge - auch auf Konzerte - nicht immer verhindern. Eine für den Unterhaltungs- und Musikbetrieb völlig neue Herausforderung.