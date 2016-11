Die Berliner spielen auf den beiden Festivals ihre einzigen Deutschlandkonzerte 2017. Dazu kommen System Of A Down und Die Toten Hosen.

Mendig/Nürnberg (pabi) - Rammstein wurden als dritter Headliner für Rock am Ring und Rock im Park bestätigt und spielen dort ihre einzigen Deutschland-Gigs 2017. Neben den Berlinern haben bereits System Of A Down und Die Toten Hosen als Headliner zugesagt.

Das größte deutsche Festival, Rock am Ring, wurde dieses Jahr aufgrund schwerer Unwetter vorzeitig abgebrochen, einige Festivalbesucher waren durch Blitzeinschläge verletzt worden. Einen Teil des Ticketpreises konnten sich die Gäste später zurückerstatten lassen. Die Veranstalter Marek Lieberberg und Livenation hatten für 2017 auch eine Preiserhöhung angekündigt, begründet u.a. durch zusätzliche Personal- und Sicherheitsausgaben. Tickets sind derzeit ab 185 Euro erhältlich.

Amtliches Party-Line-Up

Weitere Acts sind die Prophets Of Rage - die ebenfalls ihren einzigen Gig in Deutschland spielen - sowie Macklemore & Ryan Lewis, Broilers, Marteria, Kraftklub, Beginner, Bastille, AnnenMayKantereit, 187 Strassenbande, Wirtz, Bonez MC & RAF Camora, In Flames, Airbourne, Rag'n'Bone Man, Feine Sahne Fischfilet oder die Beatsteaks.

Rammstein auf Festivaltour

Neben RaR/RiP spielen Rammstein im kommenden Jahr übrigens noch in isländischen Korinn-Stadion nahe Reykjavík, in der Prager Eden Arena, beim Tallinn Rockfest (Estland), Graspop Metal Meeting (Belgien) und in Frankreich (Festival De Nîmes).