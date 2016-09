Feiern bis zum Umfallen, damit kennt sich Robbie Williams bestens aus. Checkt das neue Video.

Konstanz (mis) - Wie bereits angekündigt, erscheint am 4. November Robbie Williams' elftes Studioalbum "Heavy Entertainment Show". Um dieses Ansinnen auch adäquat umzusetzen, engagierte er Guy Chambers, John Grant, Rufus Wainwright, Brandon Flowers (The Killers), Ed Sheeran und Stuart Price für seine elf neuen Songs.

"Party Like A Russian" ist nach dem Snippet des Titeltracks der erste vollständige Albumtrack und gerät mit Streichern, Pauken und Galeerendrums extrem pompös, ohne dass allzu viel hängen bleibt. Außer natürlich die Erkenntnis, dass da einer weiß, wovon er singt: "Party like a russian / end of discussion / have it like a oligarch".

Doch auch wenn das Album kein Mega-Erfolg werden sollte, mit elf Nummer-Eins-Alben in Folge hat Robbie in Großbritannien bereits den Rekord von Elvis Presley eingestellt.