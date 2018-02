Der britische Popstar gab der Sun ein schonungslos offenes Interview über seinen andauernden Kampf gegen Depressionen.

London (maxi) - In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" sprach Robbie Williams offen wie nie zuvor über seine psychischen Probleme: "Ich habe eine Krankheit im Kopf, die mich töten will!", beschrieb er seine Depressionserkrankung.

"Manchmal überkommt sie mich und manchmal brauche ich sie als Werkzeug, um auf die Bühne gehen zu können. Manchmal lebe ich im Glück und es ist wunderbar", charakterisierte er die Ambivalenz. "Meistens bin ich aber menschlich, habe ein menschliches Erleben und versuche mit den Problemen und Leiden klarzukommen, die sich zwischen meinen Ohren abspielen."

Selbstmordgedanken und Vergleiche mit George Michael

Wenn man ihn alleine lasse, sei er geneigt, alles zu sabotieren, so das ehemalige Take That-Mitglied weiter. Er sei dem Tod in solchen Phasen viele Male sehr nahe gekommen.

Den Kampf, der sein Leben bestimme, verglich er mit dem des 2016 verstorbenen Kollegen George Michael. Sie hätten beide sehr ähnliche Karrierewege eingeschlagen, und seine Suchtprobleme bedeuteten, dass er "in einer sehr ähnlichen Achterbahn" unterwegs sei wie der frühere Wham!-Star.

Das Verhältnis der beiden beschrieb Robbie als "Bekannte, die liebevoll und gemein zueinander waren". Auch wegen Michaels Tod sei 2016 ein grauenvolles Jahr gewesen: "Jedermanns Helden verschwinden, du merkst, dass du nicht unsterblich bist".