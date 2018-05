Kehlani und Hayley Kiyoko werfen Ora vor, der LGBT-Community zu schaden.

London (emi) - "Sometimes, I just wanna kiss girls / Red wine, I just wanna kiss girls", singt Rita Ora auf ihrer neuen Single "Girls" zusammen mit Charli XCX, Cardi B und Bebe Rexha. Der Song sollte eigentlich eine Hymne für Themen wie Frauen-Empowerment, Selbst-Liebe und Bisexualität sein. Das ging aber eher nach hinten los - der offen bisexuellen Künstlerin wird nun vorgeworfen, mit ihrer "klischeehaften" Message der LGBT-Community zu schaden.

Nachdem "Girls" am Freitag veröffentlicht wurde, meldete sich Popsängerin und Schauspielerin Hayley Kiyoko mit einem Statement zu Wort. Darin schreibt sie, die Nachricht des Songs sei gefährlich, eine ganze Gemeinschaft werde kleingeredet und Bisexualität verniedlicht. Sie glaube zwar nicht, dass dies Oras Absicht gewesen sei, wirft ihr aber Unüberlegtheit vor.

Auch R'n'B-Star Kehlani sprach sich gegen die Single aus und schrieb, die Lyrics seien zum Teil verletzend.

hate to be THAT guy but there were many awkward slurs, quotes, and moments that were like “word? word”

— Kehlani (@Kehlani) May 11, 2018