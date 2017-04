Im Clip zur Akustikballade zeigen die Alternative-Rocker ihr Gespür für sozial-kritische Themen.

Chicago (hog) - In "People Live Here" üben Rise Against Kritik an den Verhältnissen in Religion, Politik und Wirtschaft. Ihre Message bleibt weiterhin unmissverständlich: Egal ob Anzugträger mit Büro im oberen Stockwerk eines Wolkenkratzers oder Sozialarbeiter in den Straßen der Bronx - jeder Mensch sehnt sich nach Sicherheit und Freiheit. "My dreams are not unlike yours / They long for the safety and break like a glass chandelier.".

"People Live Here" gehört zum aktuellen Album "The Black Market", das bereits im Sommer 2014 veröffentlicht wurde. Der Grund für das späte Erscheinen des Videos geht aus einem Facebook-Post hervor:

"'People Live Here' entstand in einem Zustand der Erschöpfung, aus der wir erwachten, um uns der turbulenten Zeit, in der wir leben zuzuwenden und ihr entgegenzutreten. Es ist ein verzweifeltes Klagen, eine dringende Bitte, und eine ehrliche Bewertung der menschlichen Verfassung unserer Zeit."