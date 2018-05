Die Sängerin präsentiert "My Soul" im Met-Gala-Kostüm.

New York (leah) - Schon ein halbes Jahr lang teast Rihanna ihr neuntes Studioalbum an. Unter dem Hashtag #r9, Songteasern und fertigen Liedern hält sie die Fans bei der Stange. Ihr neuester Streich, die Single "My Soul", featuret Jay-Z und Future - ein ruhiger und doch euphorischer Song.

Während Rihanna im glitzernden Papst-Kostüm posiert, das sie zuletzt bei ihrem Auftritt im Metropolitan Museum trug, singt sie die religiös angehauchten Lyrics: ""Praying for the Day till the good Lord saves my Soul".

Die Fenty-Inhaberin taggte bereits über 50 neue Videos mit #r9, u.a. mit Justin Bieber, Calvin Harris, Drake und Travis Scott. Die Fanbase wartet nun sehnsüchtig auf einen Veröffentlichungstermin oder zumindest eine Erklärung für diese Masse an Output - doch noch schweigt Riri.