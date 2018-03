Wegen einer geschmacklosen Werbeanzeige der Video-App fordert Rihanna ihre Fans auf, die Anwendung zu boykottieren.

Saint Michael (mrk) - Rihanna hat ihre Fans dazu aufgefordert, die App Snapchat von ihren Handys zu löschen. Der populäre Messaging-Dienst hatte eine geschmacklose Werbeanzeige veröffentlicht, die die gewaltsame Auseinandersetzung 2009 zwischen der 30-Jährigen und ihrem damaligen Freund Chris Brown verhöhnt.

Mit der Reklame warb Snapchat für ein neues Handyspiel namens "Would You Rather" ("Würdest du lieber"). Zur Auswahl stand unter einem Bild der R'n'B-Ikone der Untertitel "Rihanna schlagen", unter einem Foto des 28-Jährigen "Chris Brown boxen".

#rihanna said throw the whole #snapchat app away once they posted an ad about domestic violence that was just totally inappropriate! Snapchat already was starting on a downfall with their latest update. Will this increase their downfall or nah pic.twitter.com/Cfc5YktYbw

