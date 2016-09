Rick veranstaltet eine große Poolparty und lädt haufenweise leicht bekleidete Frauen ein.

Am Pool (jim) - Rapper und ihre Hoes, das ist schon ein Bund fürs Leben. Nicht nur Reichtum wird unter Kollegen geteilt, sondern auch die Frauen. Der gute Rick Ross zählt, unterlegt von einem 08/15-Trapbeat, einige Prominente im Song "Same Hoes" auf, u.a. Pusha T, Chris Brown sowie Justin Bieber und ergänzt seine Lines stets mit einem "We fuck the same hoes". Sharing is caring!

Trotz der nächtlichen Aktivitäten war William Roberts aber nicht untätig, trug er doch jüngst zum Suicide Squad-Soundtrack bei und wechselte das Label, laut eigener Aussage auch der Grund, warum es dieses Jahr relativ still um ihn geworden war.