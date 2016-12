Die Selfmade-Maskencrew stellte ihr neues Album in Berlin live vor - und A$ap Nast war auch dabei.

Berlin (aus) - Nachdem "Achter Tag" im vergangenen Jahr sämtliche Charts-Polepositions kaperte, sollte Karuzzo nicht mehr allzu weit von seinem Traum entfernt sein, wie "Jordan Belfort" Cash zu frühstücken und einen weißen Lamborghini zu Schrott zu fahren.

Mit entsprechend breiter Brust und dem neuen Album "Fukk Genetikk" in den Regalen präsentiert er sich auch entsprechend selbstbewusst beim Release-Konzert am vergangenen Freitag.

Und schon der Einstieg mit "Peng Peng" macht er klar: Er will es heute im Huxley's Neue Welt krachen lassen. Der kurzweilige Track zieht ordentlich durch, das mit Fanschal ausgerüstete Publikum ist begeistert, die Red Bull-VIPs nicken mit dem Kopf und snapchatten fleißig.

A$ap Nast kommt auf die Bühne

Wie auf einer Release-Party üblich, spielen die Maskenmänner um Karuzzo und Produzent Sikk auch hauptsächlich Songs von der neuen Platte. Einige Spotify-Streams reichen den Abiturienten und Erstsemestern in den ersten Reihen aber noch nicht ganz, um textsicher mitrappen zu können.

Kaum möchte man dem ein oder anderen neuen Song eine gewisse Livetauglichkeit absprechen (zuweilen hätten ein paar BPMs gut getan), da schleppt der Gentikk-MC doch A$ap Nast aus Harlem auf die Bühne. Dieser lässt seiner Energie freien Lauf und hat die Meute sofort im Griff: Nach dem Featuretrack "Zombies" gibt er noch einige weitere Zeilen zum Besten.

Spätestens jetzt hat die Masken-Crew das Publikum an der Kehle. Für Abwechslung sorgt Karuzzo dann, indem er hinter dem aufwändig gestalteten Bühnenbild verschwindet und vom Ton-Mischer-Posten einige Zeilen ins Mikro spuckt. So richtig zum Überkochen kommt der Saal, als die ersten Töne von "Yes, Sir" erklingen und es folgerichtig heißt: "Alle salutieren, denn der General is back, yeah". Bekannte Songs zünden eben immer besser als gänzlich neues Material. 'C'est la fukkin' vie'.

Stilsicher und lässig

Die Fans dürfen sich auf das neue Material jedenfalls freuen: Sikk sorgt stilsicher für Kopfnicker-Beats, die sich auch aktuellen Trends nicht verschließen. Karuzzo rappt gewohnt lässig von oben herab über seine Themen. Nichts Neues im Westen also, aber Schlechtes auf keinen Fall - der ganz normale Genetikk-Wahnsinn eben. Und so wird es der MC am Ende sicher verkraften, wenn es heißt: "Was dauerhaft frustriert / ich kann deutschen Rap nicht ficken / weil die Nutte menstruiert".