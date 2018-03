Der Schmusesänger macht im Video zu "Is It Love?" gemeinsame Sache mit Rapper Kool Savas.

Berlin (maxi) - Im stilecht schwarz-weiß gehaltenen Clip zum vielsagenden Titel "Is It Love?" hat der ehemalige Reamonn-Frontmann Rea Garvey den Berliner Rapper Kool Savas zu Gast.

Die unheilige Allianz aus Popsänger und Straßenrapper, die hiermit die ungefähr tausendste Neuauflage bekommt, begleitet ein von Geigen unterstützter Beat, der im Zusammenspiel mit Garveys mal gesprochenen, mal gesungenen Zeilen wie eine Timberlake-Kopie wirkt.

Savas' Part klingt zwar sauber, will aber nicht so richtig zur musikalischen Untermalung passen. "Is It Love" ist der Vorbote zu Rea Garveys Album "Neon", das am 23. März erscheint.