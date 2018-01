Der R'n'B-Sänger ist nach einer rassistischen Shirtaufschrift "schockiert" und will nie mehr mit dem Modehaus arbeiten.

Konstanz (maxi) - Das ging fix: Der kanadische Shootingstar The Weeknd ("Starboy") gab gestern auf Twitter bekannt, dass er seine Kooperation mit dem Modehaus H&M ab sofort beendet. Stein des Anstoßes ist das Werbefoto eines schwarzen Jungen, der einen Pulli mit dem Schriftzug "Coolest Monkey in the Jungle" ("Coolster Affe im Dschungel") trägt. In seinem Tweet zeigt sich The Weeknd "schockiert und betroffen" und stellt klar: "Ich bin zutiefst beleidigt und werde mit H&M nicht mehr arbeiten."

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8. Januar 2018

Noch fragwürdiger erscheint die Marketingstrategie des schwedischen Modehauses in der Gegenüberstellung mit einem Pulli derselben für Großbritannien konzipierten Kollektion, der ein weißes Kind als "Survival Expert" ausweist:

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid "a jungle survivor" and the black kid the "coolest monkey in the jungle"? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist #hm https://t.co/uati7eI0Io pic.twitter.com/WSF9Wiksio — Selene Arianela (@ArianelaSelene) 8. Januar 2018

H&M ruderte in einem ersten Statement mit einer eher nüchternen Aussage zurück: "Wir entschuldigen uns nachdrücklich bei allen, die der Hoody-Aufdruck verletzt hat. Das Bild ist von allen Onlinekanälen herunter genommen worden und wird in den USA nicht verkauft werden. Wir glauben an Vielfalt und Inklusion und werden alle Strategien intern besprechen, um künftig Probleme zu vermeiden." Am Mittag folgte dann ein sehr einsichtiges Entschuldigungsposting:

The Weeknd ist nicht der einzige, den das geschmacklose Foto aufregte. The Roots-Rapper Questlove schnaubte: "Die Entschuldigung wird kommen, die Kampagne gestoppt und vielleicht auch eine großzügige Spende ausgelobt werden, doch vor allem wissen wir nun über H&M, dass in ihren Sitzungssälen vor allem eines fehlt ... wollt ihr mal raten, was?" Es war bereits die zweite Bekleidungskollektion, die der kanadische Musiker 2017 mit dem Modehaus vereinbarte, passend zu seiner "Legend Of The Fall"-Tournee. Auch an der Börse machte sich der Fehltritt schon bemerkbar: Die H&M-Aktien rutschten kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit Anfang 2009.

Kunden von Justin Bieber bis M.I.A.

Mode-Gigant H&M blickt auf eine erfolgreiche Historie zurück, wenn es darum geht, Prominente öffentlichkeitswirksam als Designer und Werbefiguren zu verpflichten. Aus der Musikbranche arbeiteten beispielsweise schon Lana Del Rey, Madonna, M.I.A. oder Justin Bieber mit dem schwedischen Konzern zusammen.