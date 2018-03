"Du hast Polizei, die hab' ich auch / aber an den Eiern mit YouPorn-Suchverlauf": Klaas und 101 ASSIstentenbande kontern POL1Z1STENS0HN.

Berlin (mrk) - In der Premiere von Klaas Heufer-Umlaufs neuem TV-Format "Late Night Berlin" hatte Platzhirsch Jan Böhmermann erfolgreich einen Werbeblock gekapert und damit die Show des Gloria-Sängers gestohlen. Nun revanchierte sich Klaas in der zweiten Auflage seiner Show, indem er mit einer Rap-Video-Parodie auf den Hip Hop-Exkurs seines Moderatoren-Kollegen reagierte.

Sowohl Klaas' Feature-Partner "101 ASSIstentenbande" als auch der Titel des Rapsongs "Smart Home Hurensohn" spielen auf Böhmermannn alias POL1Z1STENS0HN an. Die Konzeption des Satire-Tracks hatte Klaas zunächst vor Probleme gestellt, denn "ich kann gar nicht rappen." Die Lösung: Sprachassistenzsysteme. Diese übernehmen mit der Aneinanderreihung von Fragmenten den Sprechgesang der Strophen, während der 34-Jährige den Autotune-Refrain vorstellt.

Dabei dienen Alexa, Google Home und Co. als Angstgegner Nr.1, da sie persönliches Wissen wie Gespräche und Termine ausplauderten, wodurch es für die Betroffenen ungemütlich werde. In den parodistischen Lyrics finden sich durchdachte Punchlines wie "Siri entsperrt dich mit Code 69. One-Night, Standby, Zehnfingertechnik" und "Ich connect per Bluetooth meine Faust mit deinem Face". Auch ein Seitenhieb gegen Böhmermann darf natürlich nicht fehlen: "Du hast Polizei, die hab' ich auch. Aber an den Eiern mit YouPorn-Suchverlauf."

In der Twitter-Gemeinde stieß Klaas' Vorstoß ins Rapbusiness auf positive Resonanz:

Wie lang das wohl dauert bis Smart Home - Hurensohn auf Platz 1 der Download Charts ist? #latenightberlin — Nadja K. (@Love_Music_nk) 19. März 2018

Smarthome Hurensohn - das ist eine herrlich indirekte Antwort auf Böhmis Streich. Sehr schön Klaas! #latenightberlin — Julia (@julerohde) 19. März 2018

Der Song persifliert ein durchaus ernst zu nehmendes Thema: Datenschützer weisen immer wieder auf den Umstand hin, dass Sprachassistenzsysteme den Alltag der Nutzer belauschten und Daten ohne die Kontrolle der Betroffenen verarbeiten und verbreiten würden.