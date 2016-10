Der MC aus Los Angeles will einen Eintrag ins Guinness-Buch - für die längste Rap-Session. Yes yes y'all, you don't stop!

Los Angeles (dani) - On and on and on rappt sich Murs durch eigene und anderer MCs Tracks und befindet sich auf dem besten Weg, einen Weltrekord für die längste Rap-Session aufzustellen. Einen Eintrag im Guinness-Buch gibt es in dieser Disziplin bisher nicht. Um das zu ändern, muss Murs mindestens 24 Stunden durchhalten. Jede Stunde darf er dabei maximal eine fünfminütige Pause einlegen.

Die Aktion setzt einen Schlusspunkt unter die Serie "Where You At? LA". Murs fungierte als Gastgeber der interaktiven Show rund um die Hip Hop-Szene von Los Angeles, bei der Fans die Möglichkeit hatten, sich live ins Geschehen einzuklinken. Was sie natürlich auch jetzt gerade tun: Der seit über 16 Stunden laufende Livestream wird schon genau so lange fleißig kommentiert.

Murs selbst wirkt aus nachvollziehbaren Gründen inzwischen einigermaßen müde, befidnet sich aber ungebrochen auf Weltrekord-Kurs: