Rammstein haben ein Live-Video von "Sonne" veröffentlicht. In einem Interview sprachen sie zudem über die laufenden Album-Aufnahmen.

Nürnberg (nao) - Anfang des Monats spielten Rammstein "Sonne" auf dem Rock im Park-Festival in Nürnberg. Der Song stammt aus dem Album "Mutter", das 2001 erschien. Nun haben Rammstein einen schönen Mitschnitt ihres Auftritts veröffentlicht:

Momentan arbeiten Rammstein an ihrem siebten Album.

In einem Interview mit dem Metal Hammer sprechen die Gitarristen Paul Landers und Richard Kruspe darüber, wie der sich Nachfolger von "Liebe ist für alle da" entwickelt.

"Es gibt so viele Fragen"

"Es hängt von unserem Sänger Til (Lindemann) ab, inwieweit er unsere verrückten Ideen umsetzen kann. Im Moment haben wir 30 Ideen, teilweise mit und auch ohne Text", so Kruspe. "Wir arbeiten am Gesang und eventuell erwägen wir einen neuen Produzenten. Es gibt so viele Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben".

Landers ergänzt: "Im Moment ist unser Ziel, wirklich gute Songs zu schreiben, vielleicht versuchen wir uns sogar an neue Methoden, neue Ideen, ändern den bisherigen Weg. Wenn Oma das Album hört, kann es sein, dass sie denkt, es ist genau wie die anderen. Für uns soll das aber ein anderer Meilenstein werden".