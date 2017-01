Jonas Åkerlunds Konzertfilm startet am 23. März. Der Ticketvorverkauf läuft bereits.

Konstanz (pabi) - Am 23. März läuft der Konzertfilm "Rammstein: Paris" in ausgewählten Kinos in Deutschland, der Schweiz und Österreich an.

Regie führte der Schwede Jonas Åkerlund, der für seine skandalträchtigen Musikvideos bekannt ist, darunter The Prodigys "Smack My Bitch Up" oder auch Rammsteins "Pussy". Die ersten Videoteaser zum Film sind online:

Aufgenommen wurde der Film im März 2012 bei zwei Rammstein-Konzerten im Pariser Bercy. "Wir haben die beiden Paris-Konzerte mit insgesamt 30 Kameras gedreht. Das ergibt 60 verschiedene Blickwinkel. Außerdem haben wir bei der Generalprobe Nahaufnahmen der einzelnen Musiker gefilmt ... Mithilfe eines gewaltigen Teams von Cuttern hat es gut ein Jahr gedauert, bis der Schnitt fertig war. Und das sieht man dem Film auch an, das ist seine große Stärke. Die Show kommt sehr lebendig rüber", betonte Åkerlund.

Tickets sind unter rammstein-paris.com im Vorverkauf.