Die Berliner Stars verraten Details zum kommenden Werk und feiern fette Erfolge auf der Leinwand.

Berlin (kil) - Rammstein arbeiten derzeit an einem neuen Album und haben dafür schon jede Menge Songs geschrieben. Zumindest verrieten dies die beiden Gitarristen Paul Landers und Richard Kruspe in einem Interview mit dem TV-Magazin "Brisant".

Bereits "35 Songs sind fast fertig", betonte Kruspe. Landers weiter: "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Platte dabei herauskommt, ist hoch, denn wir haben ja schon sechs gute!".

Rammstein im Kino.

Zu der produktiven Phase im Proberaum gesellt sich der enorme Erfolg an den Kino-Kassen. Der Musikfilm Rammstein:Paris sorgte am Wochenende für Begeisterung bei den Fans und bescherte der Band gute Einspielergebnisse.

Am vergangenen Donnerstag und Freitag sahen rund 90.000 Menschen den Streifen der Rockband im Kino. Wer den Film bisher verpasst hat, kann den Auftritt noch am heutigen Mittwoch in ca. 350 Lichtspielhäusern auf der Leinwand bewundern.