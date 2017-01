Ja, die Welt dreht am Rad - da kommen die Allgäuer mit ihrer neuen Platte "Überall Chaos" gerade richtig.

Kempten (ebi) - "Überall Chaos" heißt die neue Rainer Von Vielen-Scheibe, die in gut zwei Wochen in den Läden steht. Und die Allgäuer klingen ziemlich düster, wie man sich denken kann. Wen wunderts: Ein Blick in Zeitung, TV und Internet genügt und man hat das Gefühl: Schlimm, die Welt dreht am Rad, und nichts wird so bleiben, wie es war. Aber was tun?

"Lauter geht es wohl immer, doch mein Limit ist erreicht!", heißt es in "Divan". Rainer Von Vielen bieten mit ihrer neuen Single zumindest eine kurze Auszeit von dem ganzen Chaos da draußen: Wir präsentieren die Videopremiere.

Aus dem Text des mächtigen Groovers zwischen tiefem Dancehall-Vibe, orientalischem Harmonie-Einschlag und viel Elektronik stammt auch der Plattentitel. Bereits im vergangenen Sommer veröffentlichten die Allgäuer den fixen Alternativerock-Vorboten "Der Größte Tag".

Das Faith No More-Cover "Wir Kümmern Uns" ist auf "Überall Chaos" ebenfalls vertreten. Die Platte erscheint am 3. Februar via Motormusic. Und das sich Rainer Von Vielen parallel schon auf ausgedehnter Tour befinden? Ehrensache!