Seit drei Wochen auf Platz 1 der Single-Charts und wir haben noch nichts darüber berichtet? Das ändert sich jetzt! Rag'n'Bone Man und sein Hit "Human" im Video.

In einer Halle (jim) - Kräftige Stimme und ein imposantes Erscheinungsbild sind das Markenzeichen des britischen Blues- und Soulsängers Rory Graham alias Rag'n'Bone Man. Bereits Mitte August hat Graham die Single "Human" veröffentlicht, doch erst seit drei Wochen klammert er sich an der Spitze der Charts fest.

Im Song geht es darum, dass wir alle nur Menschen und deswegen auch fehlbar sind: "I'm only human after all / Don't put the blame on me." "Human" spielt mit einigen Samples und hat einen trockenen Bluesbeat, im Video dazu sieht man Personen verschiedenster Couleur, die die Vielfältigkeit des Menschen darstellen sollen.

Nach drei EPs soll im Frühjahr 2017 das Debütalbum vom Rag'n'Bone Man erscheinen.