Raf Camora und das KMN-Mitglied veröffentlichen gemeinsam einen mehrsprachigen Song.

Dresden (leah) - Raf Camora und Azet kommen für "Qa Bone" dreisprachig auf einem Dancehall-Beat zusammen.

Der Titel "Qa Bone" steht im Albanischen für "Was geht?". Auch Azets Hook ist komplett auf Albanisch und heißt übersetzt soviel wie :"Wenn sie mich auf der Straße sehen/fragen sie mich, was hast du getrieben?/Sag mir, seit wann haben wir uns nicht gesehen?/Fragen mich, seit wann bist du draußen?" Damit spielt er auf seinen Knast-Aufenthalt und die Reaktionen darauf an.

Raf wechselt in seinem Part gegen Ende ins Französische und thematisiert währenddessen einen falschen Freund der gegen ihn ausgesagt hat.

Das Azet und Camora harmonieren gut, der zum Tanzen animierende Beat sorgt trotz ihrer Texte für Gute Laune und unterstützt den Flow der Rapper. Mit 1.5 Millionen Klicks in unter zwei Tagen führen die Chart-Hip-Hoper auf Platz drei auch die Youtube-Trends.