Die Kritik an ihrer Tel Aviv-Show perlt an Thom Yorke ab. In einem Tweet erklärt er Roger Waters und Co. seine Beweggründe.

Konstanz (mis) - Radiohead-Sänger Thom Yorke hat sich in einem Tweet zu den heftigen Vorwürfen diverser Künstler an dem Auftritt seiner Band in Israel kommende Woche geäußert. Das Statement ist eine direkte Antwort auf die harsche Kritik des britischen Regie-Altmeisters Ken Loach, wonach Radiohead entscheiden müssten, ob sie auf der Seite der Unterdrückten oder der Unterdrücker stehen wollen.

"Wir unterstützen Netanyahu nicht mehr als Trump"

Warum Radiohead nichts von einem Kulturboykott halten, erklärt Yorke so: "In einem Land aufzutreten heißt nicht, dass man die Regierung unterstützt. In den letzten 20 Jahren haben wir in Israel unter den verschiedensten Regierungen gespielt, manche waren liberaler als andere. Genau wie in Amerika. Wir unterstützen Netanyahu (Israels Ministerpräsident, Anm. d. Red.) nicht mehr als Trump, trotzdem treten wir immer noch in Amerika auf. Bei Musik, Kunst und akademischer Wissensvermittlung geht es darum, Grenzen zu überwinden, unvoreingenommen zu sein. Es geht um Menschlichkeit, Dialog und freie Meinungsäußerung. Ich hoffe, es ist damit hinreichend erklärt, Ken."

In einem Rolling Stone-Interview hatte Yorke bereits vor vier Wochen die Beschwerden einiger Unterstützer der israelfeindlichen Bewegung BDS ("Boycott, Divestment and Sanctions") als "unglaubliche Zeitverschwendung" bezeichnet und es bedauert, dass Loach, Roger Waters und andere "uns in der Öffentlichkeit mit Schmutz bewerfen anstatt uns zu kontaktieren." Dieser Ansicht widersprach Waters: Yorke habe sich vielmehr auf seine Anfragen nie gemeldet.

Dass Gitarrist Johnny Greenwood mit der israelischen Künstlerin Sharona Katan verheiratet ist und die Band kürzlich mit dem israelischen Sänger Shye Ben Tzur kooperierte, dürfte die Sachlage nicht eben vereinfachen.

In besagtem Interview klang Yorke jedenfalls deutlich genug: "Es ist extrem erschütternd, dass Künstler, die ich respektiere, tatsächlich glauben, wir seien nach all den Jahren nicht in der Lage, eine eigene moralische Entscheidung zu treffen. Viele Menschen, darunter wir, J.K. Rowling oder auch Noam Chomsky, sind mit der BDS-Bewegung oder einem Kulturboykott überhaupt nicht einverstanden. Der Dialog, den sie (die BDS-Unterstützer, Anm. d. Red.) anstreben, basiert auf Schwarzweiß-Denken. Es würde mir im Traum nicht einfallen, anderen zu sagen, was sie tun dürfen und was nicht." Das Konzert im Park Hayarkon in Tel Aviv ist der vierte Auftritt von Radiohead in Israel und der erste seit dem Jahr 2000.