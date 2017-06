Ein beklemmender Clip begleitet Radioheads bisher unveröffentlichten Studio-Track aus der "OK Computer"-Reissue.

Oxford (luc) - Radiohead hauen im Zuge der "OK Computer"-Reissue ein brandneues Musikvideo zum bisher unveröffentlichten Track "Man Of War" raus. Der Song ist einer von drei Bonus-Titel aus der Neuauflage.

In der Ausführung erinnert der kryptische Clip ein wenig an "Just". Auch das Video zu "Karma Police" kommt hier direkt in den Sinn, da es ein ebenso beklemmendes Gefühl auslöst. Erst eine, dann mehrere Personen verfolgen auf Schritt und Tritt einen Mann im weißen Hemd. Aber seht selbst:

Die Tageszeit im neuen Video schwankt eindrucksvoll zwischen Tag und Nacht, auch die visuelle Stimmung ändert sich dementsprechend. Dass Frontmann Thom Yorke bei den Aufnahmen von "OK Computer" an Paranoia litt, merkt man dem Track durchaus an. Nicht umsonst heißt es im Refrain: "The worms will come for you."

Die 20-Jahre-Jubiläums-Reissue von "OK Computer" erscheint heute, am 23. Juni, und trägt den Titel "OKNOTOK". Enthalten sind die originalen zwölf Songs im Remastered-Audio, drei bisher unveröffentlichte Nummern ("Man Of War", "I Promise", "Lift"), und acht B-Seiten.