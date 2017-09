Der Clip gehört zu einem 20 Jahre lang unveröffentlichten Song.

London (sab) - Radiohead haben ein neues Video, "Lift". Das besondere daran: Der Song ist mindestens 20 Jahre alt, schaffte es aber nicht auf den 1997 erschienenen Meilenstein "Ok Computer" - und zwar, weil die Briten ihn für 'zu gut' befanden. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Radiohead-Gitarrist Ed O'Brien sagte der BBC: "Wenn dieser Song auf dem Album gewesen wäre, hätten wir vielleicht viel mehr Alben verkauft". Die Band fürchtete sich vor dem damit verbundenen Druck, spielte den Song zwar einige Male live, veröffentlichte ihn aber nicht.

Im Juni dieses Jahres erschien die Jubiläumsedition von "Ok Computer", die auch bisher unveröffentlichte Songs, darunter "Lift", beinhaltet. Das Video zum Song zeigt, wie zu erwarten, einen Aufzug, in dem Radiohead-Sänger Thom Yorke auf die verschiedensten Charaktere trifft: Touristen, einen Hund, eine Reinigungskraft, Männer in Anzügen- dabei will er doch eigentlich nur seinen Müll wegbringen.