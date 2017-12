Wir präsentieren eine Video-Documentary zum R.E.M.-Klassikeralbum von 1992.

Konstanz (laut) - Mittlerweile müsste jedem klar sein, wie ernst es der seit 2011 aufgelösten Band R.E.M. mit der Rückschau auf ihr legendäres Album "Automatic For The People" ist. Um die große Wiederveröffentlichung des 1992er Werks zu feiern, reisten Sänger Michael Stipe und Bassist Mike Mills noch einmal für Interviews um die Welt.

Außerdem erinnerten sich die Bandmitglieder in einer speziellen "Automatic For The People"-Documentary an die Entstehung dieses Klassikers. Wir präsentieren exklusiv den dritten Teil der Album-Doku, in der es um die Aufnahmeorte Miami und New Orleans geht, um einen Besuch von Jimmy Page und Michael Stipes Alltime-Favorite seiner Band. Viel Spaß!

Die vollständige Doku könnt ihr am 8. Dezember hier anschauen.