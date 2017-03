Band-Intimus Mark Lanegan hat es verraten: Die neue QOTSA-Scheibe ist fertig.

Konstanz (mis) - Darauf haben wir lange gewartet: Queens Of The Stone Age melden Vollzug, das neue Album sei im Kasten. Dies verriet ein früherer Weggefährte der Band: Mark Lanegan. Der Sänger war zu Gast in der renommierten Podcast-Reihe "Let There Be Talk" von Dean Delray, einem Freund der Band, der schon mehrere QOTSA-Mitglieder vor dem Mikro hatte. Die Frage, ob er wieder auf dem Album der Queens mitwirken würde, verneinte Lanegan, ergänzte dann: "Sie ist gerade fertig geworden und ich bin verdammt heiß drauf, sie zu hören."

Festivalshows in Japan und Australien

In Delrays Sendung bestätigte Josh Homme auch erstmals, dass seine Band sich wieder für Aufnahmen im Studio befinde. Zuvor hatte Mastodon-Sänger Troy Sanders in Interviews für sein Nebenprojekt Gone Is Gone, in dem auch QOTSA-Gitarrist Troy Van Leeuwen spielt, die Albumaufnahmen verkündet.

Anfang Februar postete EODM-Sänger Jesse Hughes auf Instagram ein Foto von sich, Homme und Dave Grohl in einem Studio, das kurz darauf aber wieder gelöscht wurde. Bislang sind keine näheren Details zum "...Like Clockwork"-Nachfolger bekannt. Bislang bestätigte Festival-Auftritte der Band finden im Juli in Australien und Japan statt. Mark Lanegans neues und sehr gelungenes Album "Gargoyle" erscheint am 28. April.