Bereits zwei Wochen vor der offiziellen Veröffentlichung kursiert das neue Album der Queens Of The Stone Age im Internet.

(sab) - Das neue Album "Villains" der Queens Of The Stone Age ist zwei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin im Internet aufgetaucht. Eigentlich sollte "Villains" am 25. August erscheinen, seit gestern ist es jedoch bereits auf diversen MP3-Seiten illegal erhältlich.

Seitdem wird die Qualität der neuen Songs in Internetforen und Communities heiß diskutiert. So verzeichnet zum Beispiel ein Diskussionsforum auf reddit bereits mehrere Hundert Kommentare und Song-Rankings.

Zu den Favoriten der QOTSA-Fans, die das Album bereits gehört haben, zählen u.a. die Songs "The Evil Has Landed" und "Villains of Circumstance". Einen legalen Vorgeschmack auf das Album, welches unter anderem von Mark Ronson produziert wurde, bietet indes die bereits veröffentlichte Single "The Way You Used To Do".

Die "Villains"-Tracklist:

Feet Don't Fail Me The Way You Used To Do Domesticated Animals Fortress Head Like A Haunted House Un-Reborn Again Hideaway The Evil Has Landed Villains Of Circumstance

QOTSA auf Tournee:

09.11.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

10.11.17 München, Zenith

11.11.17 Berlin, Velodrom

15.11.17 Hamburg, Sporthalle