Das neue QOTSA-Album "Villains" erscheint im August, die Tournee folgt im November.

Konstanz (mis) - Queens Of The Stone Age machen ernst: Am 25. August erscheint das neue Album "Villains". Wie bereits gestern im auf der QOTSA-Homepage veröffentlichten Fun-Video angedeutet, verpflichtete Josh Homme als Produzent den hochdekorierten Mark Ronson. Und hier kommt schon der erste Song: Die Vorabsingle "The Way You Used To Do" erinnert schwer an das "Era Vulgaris"-Album von 2007.

Der Albumtitel "Villains" ("Schurke") sei laut Josh Homme kein politisches Statement: "Er hat nichts mit Trump oder dem Scheiß zu tun. Es ist einfach 1: ein Wort, das verdammt gut aussieht, 2: ein Kommentar auf alle drei Versionen jedes Szenarios, deinem, meinem und dem, was wirklich geschehen ist. Jeder braucht jemanden oder etwas zum Ablästern - eben den Schurken - so war es schon immer. Man kann das nicht kontrollieren. Das einzige, das du kontrollieren kannst, ist das Loslassen."

Gestern heizte die Band die Vorfreude mit einem Clip an, in dem sich Homme und Co. einem Lügendetektortest stellen. Gedreht hat ihn Musiker und Drehbuchautor Liam Lynch, von dem u.a. auch der Foo Fighters-Clip "Times Like These" stammt. Auch Ronson hat einen Kurzauftritt:

Soeben verkündete die Band die Tracklist von "Villains" sowie Tourdaten:

Tracklist:

Feet Don't Fail Me The Way You Used To Do Domesticated Animals Fortress Head Like A Haunted House Un-Reborn Again Hideaway The Evil Has Landed Villains Of Circumstance

QOTSA auf Tournee:

09.11.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

10.11.17 München, Zenith

11.11.17 Berlin, Velodrom

15.11.17 Hamburg, Sporthalle

Album-Produzent Mark Ronson ist vor allem für seine Arbeit mit Popstars wie Adele ("25", "19") und Amy Winehouse ("Back To Black") bekannt. Er arbeitete aber auch schon mit Rapper Ghostface Killah zusammen. Am erfolgreichsten dürfte bislang sein Hit "Uptown Funk" mit Bruno Mars gewesen sein. Das letzte QOTSA-Album "Like Clockwork" erschien 2013 und wurde von Homme und James Lavelle produziert.