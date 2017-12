In einem zweiminütigen Video kriecht der QOTSA-Sänger zu Kreuze, nachdem er eine Konzert-Fotografin getreten hatte.

Los Angeles (dol) - Nachdem Josh Homme, Sänger der Queens Of The Stone Age, bei einem Auftritt der Gruppe am Samstag Abend in Los Angeles in Richtung einer im Pressegraben postierten Fotografin getreten hatte, folgte heute Morgen per Video seine Entschuldigung. In einem ersten schriftlichen Statement erklärte Homme die Aktion eher halbherzig damit, sie sei der Trance des Augenblicks geschuldet gewesen.

In einem reumütigen Video-Statement wendet er sich nun direkt und namentlich an die Fotografin Chelsea Lauren und macht deutlich: "Es gibt dafür keine Entschuldigung!" Lauren hatte zuvor bereits angekündigt, den Sänger anzuzeigen, da sie hinter dem Tritt Absicht vermutete. Homme sieht auch dieser Entscheidung verständnisvoll entgegen: "Ich verstehe, dass du nun Entscheidungen treffen musst. Ich möchte nur, dass du weißt, dass es mir leid tut." Ob Alkohol oder Drogen die Entgleisung beflügelt haben, ließ er offen, ergänzte aber: "Ich muss mir jetzt über einige Dinge Gedanken machen."

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen des Festivals KROQ Almost Acoustic Christmas in der Mehrzweckhalle The Forum. Das US-Magazin Variety veröffentlichte das Video des Zwischenfalls als erstes. Darauf sieht man, wie Homme in einer Drehbewegung die Kamera Laurens mit dem Fuß berührt, die ihr daraufhin ins Gesicht schlägt. Lauren erklärte, dass sie zu Boden gegangen, nach einer Pause im Presseraum aber zur Bühne zurückgekehrt sei, um Muse und 30 Seconds To Mars zu fotografieren. Erst in der Nacht habe sie sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Auch während des Auftritts leistete sich der 44-Jährige nach Angaben von Variety einige fragwürdige Aktionen: An einer Stelle bezeichnete er die Anwesenden als "Zurückgebliebene", beschimpfte den Headliner Muse ("Fuck Muse") und forderte das Publikum auf, sich den Hosen zu entledigen und ihn auszubuhen. Vor 13 Jahren feuerte Homme seinen Kollegen Nick Oliveri für ähnliches Fehlverhalten.