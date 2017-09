Seit sieben Jahren ist ein Film über die Band um Freddie Mercury geplant. Im Dezember 2018 kommt "Bohemian Rhapsody" nun in die Kinos.

Los Angeles (sab) - Was lange währt: Nach sieben Jahren Vorbereitungszeit nimmt "Bohemian Rhapsody" nun endlich greifbare Formen an. Am 27. Dezember 2018 soll das Queen-Biopic in die Kinos kommen. Entertainment Weekly veröffentlichte dieser Tage das erste Bild von Hauptdarsteller Rami Malek in der Rolle von Freddie Mercury.

Ursprünglich sollte Sacha Baron Cohen den Queen-Frontmann verkörpern. Er lehnte den Auftrag lehnte später jedoch ab. Ben Hardy, Gwilym Lee und Joe Mazello schlüpfen in die Haut der weiteren Queen-Mitglieder.

Von der Gründung bis zum Live Aid-Gig

Regisseur Bryan Singer zeigt im Biopic eine Zeitspanne von 15 Jahren: Der Film begleitet die Band von der Gründung bis zur "Live Aid"-Performance 1985, sechs Jahre vor Mercurys Tod. Die Bühne von 1985 wurde für die Dreharbeiten rekonstruiert, wie ein Tweet des Queen-Gitarristen Brian May zeigt: "LIVE AID LIVES AGAIN. It's a Miracle."

Die 20th Century Fox-Produktion soll laut Singer nicht nur die dunkle Seite von Freddie Mercurys Geschichte zeigen: "Der Schwerpunkt des Filmes liegt auf der Musik und der Reise, auf die Freddie zusammen mit diesen anderen drei unglaublich talentierten Männern ging."