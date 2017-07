90 Sekunden neues Material: Queens Of The Stone Age heizen die Album-Promo an.

Konstanz (mis) - Balladentempo is nich: Queens Of The Stone Age legen mit einem neuen 70-Sekunden-Trailer eine weitere Lunte, die am 25. August im siebten Studioalbum "Villains" zünden soll. Das ruppige Sounddesign vom ersten Vorabtrack "The Way You Used To Do" wird bei-, der Dancefaktor weiter hochgehalten.

Dennoch wird es auch ruhige Songs auf "Villains" geben, wie Josh Homme dem NME verriet: "Wir haben auch ruhigere Songs dabei, aber hey, ich liebe es zu tanzen. Ob es die Eagles, die Queens oder die Vultures sind, es gibt keinen Grund, Rock'n'Roll und Dance und Hallelujah und Dunkelheit nicht unter einen Hut zu bringen. In einer Welt, in der sich alles nur noch um Likes dreht, strebt 'Villains' eher nach Dislikes, wir sind gerne die Außenseiter. Diese Platte handelt von Bösewichtern."

Tracklist "Villains":

Feet Don't Fail Me The Way You Used To Do Domesticated Animals Fortress Head Like A Haunted House Un-Reborn Again Hideaway The Evil Has Landed Villains Of Circumstance

QOTSA auf Tournee:

09.11.17 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

10.11.17 München, Zenith

11.11.17 Berlin, Velodrom

15.11.17 Hamburg, Sporthalle