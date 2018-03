UFO-Angriff, Totenschädel im Gefrierfach: Josh Homme erlebt gleich mehrere Albträume.

Palm Desert (mrk) - Die Queens Of The Stone Age präsentieren in ihrem neuen Video zu "Head Like A Haunted House" verschiedene Albtraum-Szenarien für Sänger Josh Homme. Im gedanklichen Geisterhaus des Frontmanns liegen Totenschädel im Gefrierfach und der 44-Jährige sieht sich UFO-Angriffen sowie Shreks Mittelfinger ausgesetzt.

Für die Regie des surrealen Musikvideos zeigt sich der langjährige Freund Liam Lynch verantwortlich, der auch schon Foo Fighters' "Times Like These" oder "Tribute" von Tenacious D illustrierte.

Die rasche Rocknummer mit der bebenden Basslinie markiert die dritte Single des 2017 veröffentlichten Albums "Villains".