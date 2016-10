Die russische Performance-Truppe fragt: Woher kommt der Mensch? Die klare Antwort: aus der Vagina!

Im Hotel (jim) - Pussy Riot widmen dem weiblichen primären Geschlechtsorgan einen Song. Spitzbübisch frech, wie die russischen Rebellinnen so sind, garnieren sie den Titel mit einer Anlehnung an N.W.A.: "Straight Outta Vagina".

Man möchte ja Wortwiederholungen in Bandname und Song vermeiden. Im Video dazu verstecken sich die Mädels ab und an unter Skimasken, tanzen in Hoteltoiletten und spielen mit klassischen Gender-Klischees. Dazu gibt es noch eine Party mit übergroßen Plastikenten!

Der Song kommt mit Uptempo-Beat, funky Streichern und einem Ohrwurm-Refrain: "Don't play stupid, don't play dumb / Vagina's where you're really from / Where you're from, where you're from – Vagina!". Die Zeilen erinnern an den komödiantischen Song "Show Me Your Genitals" von Jon Lajoie.