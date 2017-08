Prophets Of Rage nehmen im neuen Video Bezug auf Amerikas aktuelle Probleme.

Los Angeles (sab) - Wer, wenn nicht diese Band: "Radical Eyes" heißt die neue Single, der Prophets Of Rage, in der die gesellschaftlichen Spannungen Amerikas, von der Civil Rights Bewegung bis hin zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville, thematisiert werden.

Prophets Of Rage gründeten sich 2016 und speißt sich aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill. Am 15. September erscheint ihr selbstbetiteltes Album "Prophets Of Rage". Zuletzt veröffentlichte die band den Track "Unfuck The World".