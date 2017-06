Am Wochenende spielen die Prophets beim Rock am Ring und Rock im Park. Kurz davor kündigen sie mit einem Video von Michael Moore ihr Debüt-Album an.

Konstanz (ebi) - Am Wochenende treten die Prophets Of Rage bei Rock am Ring und Rock im Park an. Und rechtzeitig zum Start ihrer Europatour releast die Supergroup bestehend aus der Rage Against The Machine-Instrumentalfraktion, B-Real (Cypress Hill), Chuck D und DJ Lord (beide Public Enemy) ein neues Video.

Bei "Unfuck The World" führte Michael Moore Regie. Der politisch links orientierte Regisseur und Oscar-Preisträger drehte schon einen Videoclip für RATM. Das passt: Gründeten sich die Prophets Of Rage doch im vergangenen Jahr u.a. als Reaktion auf die sich abzeichnende Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. "Wir kämpfen gemeinsam für eine gerechte Welt", kommentierte Moore die neuerliche Kollabo.

Parallel teilen die Musiker mit, dass ihr gleichnamiges Debütalbum am 15. September erscheint. Star-Produzent Brendan O'Brien saß hinter den Reglern. Die Tracklist liest sich wie folgt - das Coverartwork seht ihr weiter unten:

Radical Eyes Unfuck The World Legalize Me Living On The 110 The Counteroffensive Hail To The Chief Take Me Higher Strength In Numbers Fired A Shot Who Owns Who Hands Up Smashit

Am kommenden Mittwoch spielen die Prophets Of Rage noch in der Berliner Zitadelle, beim östrerreichischen Nova Rock Festival treten sie dann am 16. Juni auf.