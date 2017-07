Nach fünf Jahren Funkstille kündigen Propagandhi ein neues Album an, die Single "Victory Lap" ist schon erschienen.

Winnipeg, Kanada (nao) - Die kanadische Hardcore/Punk- Band Propagandhi kündigt nach Fünf Jahren Funkstille ihr neues Album an, dass den Namen "Victory Lap" tragen und am 29. September via Epitaph Records erscheinen soll.

Fans dürfen sich freuen, denn die Single und gleichzeitig der Titelsong des Albums klann man jetzt schon hören:

Zwölf Songs sollen auf dem Nachfolger von "Failed States" zu hören sein. Das Album ist zudem das erste mit dem neuen Gitarristen Sulynn Hago, der den abgewanderten David Guillas ersetzt. Teilweise soll dieser bei manchen Songs von "Victory Lap" aber noch mitgewirkt haben.