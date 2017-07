Ein rührselig aufgelegter Prinz Pi stapelt Phrasen, während sich im Video animierte Affen verprügeln. Gänsehaut!

Planet der Affen (ynk) - Es ist der neue alte neue Prinz Pi: Nachdem er seine wiederentdeckte Untergründigkeit ein Album lang ausgiebig erkunden durfte, segelt Friedrich Kautz wieder im kommerziellen "Kompass Ohne Norden"-Fahrwasser. Ob das nun ein Erwachsenwerden darstellen soll oder nicht, lässt er offen.

Generell beantwortet die Leadsingle "Für Immer Und Immer" nicht all zu viele Fragen zum am 3. November erscheinenden Album "Nichts War Umsonst". Ein wenig Beziehungsschmerz, ein paar vergangene Freundschaften, ein paar verlorene Wegbegleiter, ein paar Träume, ein wenig Hymne für die Nacht und viel schwammiger Weltschmerz: Am Ende bleibt allem voran das große Fragezeichen im Raum stehen, warum sich da im Video zwischen Pis verträumten, ernsten Blicken animierte Affen verprügeln.

Scheinbar verknüpft Prinz Porno die Kampagne zur Single mit der Promo zum Blockbuster "Planet der Affen: Survival". Da wir zwischen Explosionen und inhaltsleeren Actionsequenzen nichts zur Handlung oder zum Konflikt des Streifens erfahren, lässt sich nur mutmaßen, was diese beiden Werke miteinander zu tun haben. Etwas aus dem Text abzuleiten, gestaltet sich schwer: Das uninspirierte Phrasengewitter auf laschem Pianobeat mündet in einem bedeutungsschwangeren "Wenn dich irgendjemand fragt, man, dann sag' für immer, für immer und immer, für immer und immer, für immer!" Deep? Vielleicht. Kauft die Box!